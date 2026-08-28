Dom Development: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dom Development hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3.04 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3.77 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.67 Prozent auf 600.0 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 552.1 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch