Dom Development hat am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6.78 PLN, nach 4.99 PLN im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36.00 Prozent auf 961.0 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 706.6 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch