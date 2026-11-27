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27.11.2026 06:37:00
Dolphin Medical Services öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Dolphin Medical Services hat am 26.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12.57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.1 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 1.8 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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