Dolphin Entertainment: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dolphin Entertainment hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.13 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.48 Prozent auf 14.4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch