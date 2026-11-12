Dolphin Entertainment hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Dolphin Entertainment äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.030 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Dolphin Entertainment mit einem Umsatz von insgesamt 16.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8.24 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch