Dolphin Drilling AS Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dolphin Drilling AS Registered präsentierte in der am 19.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -0.14 NOK. Ein Jahr zuvor waren -278.190 NOK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13.23 Prozent auf 423.8 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 488.4 Millionen NOK gelegen.

Redaktion finanzen.ch