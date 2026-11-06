Dollex Agrotech: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dollex Agrotech lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.32 INR. Im Vorjahresviertel hatte Dollex Agrotech 0.130 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Dollex Agrotech 777.8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 46.42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 531.2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch