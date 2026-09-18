Dollarama vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dollarama hat am 16.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0.09 USD gegenüber 0.080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 1.45 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.25 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch