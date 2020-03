Dollarama réaffirme son engagement à servir les Canadiens

MONTRÉAL, le 20 mars 2020 /CNW Telbec/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) (« Dollarama »), chef de file du commerce de détail à bas prix au Canada avec près de 1 300 magasins d'un océan à l'autre, réaffirme son engagement à maintenir ses activités à l'échelle de son réseau. Dollarama offre un vaste éventail de produits de consommation courante, notamment des produits ménagers et de nettoyage, des produits de santé et d'hygiène, des produits alimentaires et des produits pour animaux.

« En tant que destination de magasinage visitée chaque semaine par des millions de Canadiens, nous ferons tout en notre pouvoir pour répondre aux besoins de nos clients au cours des jours, des semaines et des mois à venir, a souligné Neil Rossy, président et chef de la direction de Dollarama. Nous avons l'intention de garder nos magasins ouverts et bien approvisionnés de manière à continuer de fournir des produits de consommation courante essentiels aux Canadiens, de la Colombie-Britannique à Terre-Neuve. »

Dollarama s'attend à embaucher des milliers de Canadiens partout au pays au cours des semaines et des mois à venir afin de soutenir les opérations. N'hésitez pas à postuler à votre magasin local.

Afin de protéger ses employés et ses clients, Dollarama a mis en place des procédures supplémentaires de nettoyage et de désinfection dans ses magasins, son centre de distribution et ses entrepôts. Dollarama encourage ses employés et ses clients à suivre les directives d'hygiène recommandées par la direction de la santé publique, ainsi que les mesures de distanciation sociale.

Exceptionnellement, les heures d'ouverture de Dollarama seront réduites pour allouer plus de temps à la désinfection et au réapprovisionnement. Cette mesure entre en vigueur immédiatement. Nous vous invitons à consulter le localisateur de magasins au www.dollarama.com pour obtenir les nouvelles heures d'ouverture.

Dollarama encourage fortement sa clientèle à réserver la première heure d'ouverture quotidienne aux aînés et aux personnes souffrant de conditions médicales chroniques, afin de leur permettre d'éviter les heures de plus fort achalandage. Les autres clients sont invités à prévoir leur magasinage en conséquence afin de laisser aux groupes plus vulnérables au coronavirus (COVID-19) la possibilité de magasiner durant cette première heure d'ouverture des magasins.

« Je profite de l'occasion pour souligner le travail et le dévouement incroyables des employés de Dollarama à l'échelle du pays qui contribuent aux efforts collectifs pour aider les Canadiens à traverser la situation actuelle, a renchéri Neil Rossy. Je remercie également nos clients de faire preuve de gentillesse et de délicatesse à l'égard de nos employés et des autres clients. »

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada, proposant un vaste éventail de produits de consommation, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 271 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, des villes de taille moyenne ou des petites villes. Une sélection de produits est également offerte, à la caisse pleine seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne au www.dollarama.com. Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 4,00 $.

SOURCE Dollarama inc.