Dollarama gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dollarama hat am 16.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dollarama hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.29 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.16 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17.57 Prozent auf 2.03 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.72 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch