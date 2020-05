Dollarama confirme la date de publication des résultats du premier trimestre de l'exercice 2021 et la tenue d'une assemblée des actionnaires virtuelle

MONTRÉAL, le 19 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») tiendra son assemblée annuelle des actionnaires uniquement en ligne, par webdiffusion audio en direct, le mercredi 10 juin 2020 à compter de 9h00 (HE) (l'« assemblée »).

La Société a choisi de tenir une assemblée virtuelle cette année en raison des restrictions imposées dans le contexte de la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19) en cours. Cette mesure est une démarche proactive et prudente pour veiller à la santé et à la sécurité des actionnaires, des administrateurs, des employés et des autres parties prenantes. Tous les actionnaires à la fermeture des bureaux le 16 avril 2020 pourront écouter la webdiffusion audio en direct, voter à l'assemblée et poser des questions, peu importe où ils se trouvent.

Les actionnaires sont invités à consulter la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2020 et les autres documents de procuration, disponibles en ligne sur SEDAR sous le profil de la Société au www.sedar.com ou au www.envisionreports.com/Dollarama2020/FR, pour plus de renseignements concernant la manière d'assister à l'assemblée en ligne et la procédure pour voter et poser des questions, avant l'assemblée ou durant celle-ci. Peu importe qu'ils soient en mesure ou non d'assister à l'assemblée transmise par webdiffusion audio en direct, il est fortement recommandé aux actionnaires de voter par procuration avant la tenue de l'assemblée.

Dollarama dévoilera également le même jour à 7h00 (HE) les résultats financiers de son premier trimestre de l'exercice 2021, qui couvre la période du 3 février 2020 au 3 mai 2020. La direction tiendra une téléconférence après la tenue de l'assemblée afin de discuter des résultats. Les investisseurs et analystes financiers sont invités à composer le numéro d'appel indiqué ci-dessous pour participer à la téléconférence et poser leurs questions. Les autres parties intéressées pourront participer à la téléconférence à titre d'auditeurs seulement en utilisant la webdiffusion en direct qui sera disponible sur le site Web de Dollarama.

Détails de

l'assemblée

annuelle Le mercredi 10 juin 2020 à 9h00 (HE) Lien vers la webdiffusion : www.virtualshareholdermeeting.com/DOLR2020



Détails de la

téléconférence Le mercredi 10 juin 2020 à 11h30 (HE) Lien vers la webdiffusion : https://edge.media-server.com/mmc/p/tb2jmt37 Numéro à composer : 514 392-1478 ou 1 866 223-7781 Rediffusion de la webdiffusion disponible en ligne jusqu'au 9 juin 2021 en cliquant ici

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 291 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits est également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne, à l'adresse www.dollarama.com. Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 4,00 $.

Dollarama détient également une participation de 50,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix latino‑américain en pleine croissance. Dollarcity propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes d'au plus 3,00 $ US (ou l'équivalent en monnaie locale) grâce à ses 228 magasins tous bien situés, en Colombie, au Salvador et au Guatemala.

www.dollarama.com

