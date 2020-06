Dollarama annonce l'élection des administrateurs

MONTRÉAL, le 10 juin 2020 /CNW Telbec/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) (« Dollarama ») a annoncé que les candidats nommés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 29 avril 2020 ont été élus administrateurs de Dollarama lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui. Les résultats détaillés du vote sur l'élection des administrateurs sont présentés ci-dessous.

Candidat Votes pour Abstentions # % # % Joshua Bekenstein 177 936 264 83,90 34 143 430 16,10 Gregory David 200 286 924 94,44 11 792 770 5,56 Elisa D. Garcia C. 211 051 202 99,52 1 028 492 0,48 Stephen Gunn 205 778 902 97,03 6 300 792 2,97 Kristin Mugford 211 524 886 99,74 554 808 0,26 Nicholas Nomicos 183 964 281 86,74 28 115 413 13,26 Neil Rossy 207 332 020 97,76 4 747 674 2,24 Richard Roy 211 232 086 99,60 847 608 0,40 Huw Thomas 209 521 554 98,79 2 558 140 1,21

SOURCE Dollarama inc.