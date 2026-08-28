Dollar Tree legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dollar Tree hat am 27.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 2.70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dollar Tree 0.910 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 4.89 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dollar Tree 4.57 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch