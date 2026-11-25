Dollar Tree hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.24 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.20 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 5.08 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dollar Tree 4.75 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch