Dollar Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dollar Industries präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.59 INR. Im Vorjahresviertel waren 3.76 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Dollar Industries mit einem Umsatz von insgesamt 4.05 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.99 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 1.42 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch