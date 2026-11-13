Dolfin Rubbers präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dolfin Rubbers hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1.91 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.07 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 579.0 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 399.0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch