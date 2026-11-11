Dole: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dole stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dole ein EPS von 0.050 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.37 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch