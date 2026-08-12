Dole vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dole lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.27 USD gegenüber 0.100 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.50 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2.43 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.435 USD sowie einem Umsatz von 2.52 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.ch