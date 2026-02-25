Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’007 0.1%  SPI 19’248 0.3%  Dow 49’175 0.8%  DAX 25’097 0.4%  Euro 0.9128 0.1%  EStoxx50 6’161 0.7%  Gold 5’182 0.7%  Bitcoin 50’724 2.4%  Dollar 0.7749 0.2%  Öl 71.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Ausblick: Warner Bros Discovery stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Novartis-Aktie etwas schwächer: Neues Werk für Radioligandentherapien in Texas aufgebaut
Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Silberpreis steigt über 90 US-Dollar
Suche...

Dole Food Company Aktie 10467453 / US2566031017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.02.2026 13:14:49

Dole Q4 Revenue Improves; Expects Annual Adj. EBITDA To Climb

(RTTNews) - Dole PLC (DOLE), an agricultural company, on Wednesday posted a rise in revenue for the fourth quarter, mainly due to positive operational performance across all segments, as well as a favorable impact from foreign currency translation of $77.1 million.

For the three-month period to December 31, 2025, the company recorded a net loss of $2.7 million, or $0.03 per share, compared with a loss of $39.1 million, or $0.41 per share, in the same period last year.

Excluding items, profit was $13.8 million, or $0.14 per share, less than $15.3 million, or $0.16 per share, a year ago.

Operating income stood at $27.690 million as against the prior year's $34.809 million. Revenue was $2.366 billion, higher than $2.167 billion a year ago.

For the final quarter, the Board will pay a cash dividend of $0.085 per share on April 8, to shareholders of record as of March 18.

Looking ahead, for fiscal 2026, Dole anticipates adjusted EBITDA of at least $400 million, higher than the $395.4 million of fiscal 2025.

Nachrichten zu Dole Food Company Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Dole Food Company Inc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall

Im neuesten BX Morningcall ist Dr. Anna Erat zu Gast – Spezialistin für Innere Medizin, Sportmedizin, Prävention und Longevity. Gemeinsam mit Olivia Hähnel und François Bloch sprechen wir darüber, was Longevity wirklich bedeutet (Healthspan vs. Lifespan), warum es mehr ist als Biohacking und wie man seriöse Angebote von Hype unterscheidet.

Dr. Erat gibt Einblick, wie eine erste Longevity-Konsultation abläuft, welche Rolle Anamnese, Genetik/Epigenetik und Technologie/AI spielen und worauf Patientinnen und Patienten bei der Wahl eines Anbieters achten sollten. Ausserdem: Versicherung & Kostenübernahme in der Schweiz, Erwartungsdruck bei High-Performance-Klienten und ein spannender Case: Wie würde sie mit Lindsey Vonn nach einer Verletzung umgehen?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

11:50 Ungewissheit über Zölle bleibt bestehen
09:29 SMI klettert erstmals über 14.000er-Marke
09:25 Marktüberblick: MTU und FMC schwächeln nach Zahlen
08:00 Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall
07:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Blue Chips treten auf der Stelle
24.02.26 Julius Bär: 19.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Softwareone Holding AG
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’591.47 19.71 BYRSDU
Short 14’889.25 13.86 SSTBFU
Short 15’441.81 8.92 SJ1B5U
SMI-Kurs: 14’006.96 25.02.2026 13:00:29
Long 13’421.30 19.17 SJIBWU
Long 13’145.73 14.00 SLVBXU
Long 12’566.39 8.86 SATBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Alles beim Alten: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
Rheinmetall-Aktie gibt dennoch nach: Offenbar Zuschlag für Drohnen-Auftrag der Bundeswehr erhalten - auch RENK und TKMS schwächer
Oerlikon-Aktie dennoch zweistellig im Plus: Umsatzminus in 2025
SAP-Aktie zwischen Handelsrisiken und KI-Konkurrenz: Teradata-Deal sorgt nicht für Entlastung
Rüstungsaktien im Rückwärtsgang: Was Anleger zu Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS wissen sollten
SMI nach Rekord letztlich unter 14'000 Punkten -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Wall Street schliessen weit im Plus -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag Verlust reich
Novo Nordisk-Aktie schwächer: US-Listenpreise für Ozempic und Wegovy sollen massiv sinken
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag gefragt

Top-Rankings

Umfangreiche Verkäufe: In diese US-Aktie hat die Schweizerische Nationalbank in Q4 investiert
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf de ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
13:03 ROUNDUP: Tote nach ukrainischem Angriff auf Fabrik in Russland
13:02 Roman Deininger soll stellvertretender Chefredakteur der 'SZ' werden
13:07 Silberpreis steigt über 90 US-Dollar - Goldpreis legt ebenfalls zu
12:56 Sprit so teuer wie zuletzt 2024
12:54 Mieterbund zu Heizungsgesetz: Hohes Kostenrisiko für Mieter
12:49 ROUNDUP/Asylreform: Bundestagsausschuss beschließt Änderungen
12:47 WDH/GESAMT-ROUNDUP: Tauwetter, aber kein deutsch-chinesischer Frühling
12:45 GESAMT-ROUNDUP: Tauwetter, aber kein deutsch-chinesischer Frühling
12:45 AKTIE IM FOKUS 2: Eon nach Zahlen heftig bewegt - zuletzt im Plus
12:16 OTS: Deutsche Kautionskasse AG / Deutsche Kautionskasse AG setzt auf ...