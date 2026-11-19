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19.11.2026 06:37:00
Dolby Laboratories stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Dolby Laboratories lud am 17.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0.86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dolby Laboratories 0.510 USD je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Dolby Laboratories mit einem Umsatz von insgesamt 373.5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 307.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 21.67 Prozent gesteigert.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2.70 USD gegenüber 2.62 USD im Vorjahr.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1.42 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1.35 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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