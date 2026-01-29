Dolby Laboratories Aktie 2005208 / US25659T1079
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
29.01.2026 22:48:14
Dolby Laboratories Q1 Income Drops
(RTTNews) - Dolby Laboratories (DLB) released a profit for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $53.3 million, or $0.55 per share. This compares with $67.8 million, or $0.70 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 2.9% to $346.7 million from $357.0 million last year.
Dolby Laboratories earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $53.3 Mln. vs. $67.8 Mln. last year. -EPS: $0.55 vs. $0.70 last year. -Revenue: $346.7 Mln vs. $357.0 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.29 To $ 1.44 Next quarter revenue guidance: $ 375 M To $ 405 M Full year EPS guidance: $ 4.30 To $ 4.45 Full year revenue guidance: $ 1.40 B To $ 1.45 B
Dolby announced a cash dividend of $0.36 per share of Class A and Class B common stock, payable on February 18, 2026, to stockholders of record as of the close of business on February 10, 2026.
Nachrichten zu Dolby Laboratories Inc.
|
28.01.26
|Ausblick: Dolby Laboratories legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Dolby Laboratories präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.11.25
|Erste Schätzungen: Dolby Laboratories legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Dolby Laboratories legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)