DOHWA ENGINEERING verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DOHWA ENGINEERING hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 80.00 KRW. Im Vorjahresquartal waren 160.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat DOHWA ENGINEERING im vergangenen Quartal 156.06 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13.64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DOHWA ENGINEERING 180.72 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch