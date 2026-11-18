Dohler hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.66 Prozent auf 171.7 Millionen BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 168.9 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch