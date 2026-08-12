DOGUS Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

DOGUS Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.08 TRY gegenüber -0.140 TRY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 360.9 Millionen TRY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 262.9 Millionen TRY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch