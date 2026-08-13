Dogan: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dogan veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dogan hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.28 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.010 TRY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20.10 Prozent auf 26.22 Milliarden TRY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.84 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch