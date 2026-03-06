Dogan: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dogan veröffentlichte am 03.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.85 TRY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dogan noch ein Gewinn pro Aktie von 0.480 TRY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Dogan 26.66 Milliarden TRY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18.99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.41 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.700 TRY. Im Vorjahr hatte Dogan 1.65 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 93.68 Milliarden TRY gegenüber 84.49 Milliarden TRY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch