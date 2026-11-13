DOF Group ASA Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DOF Group ASA Registered hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.47 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4.34 NOK erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat DOF Group ASA Registered mit einem Umsatz von insgesamt 5.49 Milliarden NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.70 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 16.90 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch