DOF Group ASA Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

DOF Group ASA Registered hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5.57 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5.67 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 6.40 Milliarden NOK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.88 Milliarden NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch