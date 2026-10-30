Dodla Diary: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dodla Diary hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6.06 INR. Im Vorjahresviertel hatte Dodla Diary 10.89 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 11.96 Milliarden INR gegenüber 10.19 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch