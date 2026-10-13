DocuSign Aktie 41193881 / US2561631068
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13.10.2026 19:03:33
Docusign Expands Partnership With Salesforce
(RTTNews) - On Tuesday, Docusign (DOCU) expanded its 20-year-plus partnership with Salesforce (CRM), integrating its Intelligent Agreement Management (IAM) platform into Salesforce, Agentforce and Slack. This allows revenue teams to manage agreements directly within the tools they already use.
Docusign and Salesforce are integrating agreement data into sales workflows to help teams close deals faster, prepare for renewals and identify risks hidden in contracts. Docusign also aims to become a trusted agreement platform for AI agents across business applications and workflows.
On the Nasdaq, the shares for Docusign were trading 1.20 percent up at $71.82.
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
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Analysen zu DocuSign Inc Registered Shs
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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