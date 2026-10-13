NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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13.10.2026 18:11:00
Doctolib: Nvidia beteiligt sich an Ärzteplattform
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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13.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
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13.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
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13.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
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13.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
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13.10.26
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend gesucht (finanzen.ch)
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13.10.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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13.10.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite verbucht Verluste (finanzen.ch)
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13.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones nachmittags leichter (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
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|Bernstein Research
|14.09.26
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|Bernstein Research
|14.09.26
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|Bernstein Research
|27.08.26
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|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
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|Bernstein Research
|14.09.26
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|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
NVIDIA am 13.10.2026
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Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: SMI schliesst fester -- DAX geht stabil aus dem Handel -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben letztlich nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.