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16.04.2026 07:51:36

DocMorris wächst zum Jahresauftakt - Break-even-Ziele bestätigt

DocMorris
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Steckborn (awp) - Die Online-Apotheke DocMorris hat im ersten Quartal 2026 mehr umgesetzt. Gleichzeitig wurden die Break-even-Ziele für den bereinigten EBITDA und den Cashflow bestätigt.

Von Januar bis März setzte die Gruppe 318,1 Millionen Franken um. Das sind 7,3 Prozent mehr als vor einem Jahr. In Lokalwährungen lag der Anstieg bei 10,7 Prozent, wie DocMorris am Donnerstag mitteilte. Beim Betriebsergebnis (bereinigter EBITDA) konnte die Gruppe im ersten Jahresviertel den Verlust auf -6,3 Millionen von -16,1 Millionen verringern.

Im Hauptmarkt Deutschland stiegen die Verkäufe um 7,7 Prozent auf 301,7 Millionen Franken. Im Europa-Geschäft lag der Umsatz unverändert bei 16,4 Millionen (+2,9% in LW). Das als wichtigster Wachstumstreiber geltende Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland zog dabei um gut 26 Prozent auf 68,1 Millionen an (+30,4% in LW).

Digitale Dienstleistungen gewinnen an Bedeutung

In den übrigen Geschäftsfeldern setzte der Gesundheitsdienstleister in Deutschland 233,6 Millionen Franken um, ein Plus von 3,3 Prozent (+6,5% in LW). Dazu zählen neben den nicht-rezeptpflichtigen Arzneimitteln (OTC) auch digitale Dienstleistungen.

Letztere bestehen aus der Telemedizin-Plattform TeleClinic, dem Werbegeschäft mit Pharmaherstellern (Retail Media) sowie dem Marktplatz für externe Anbieter von Gesundheitsprodukten und -services. Sie machen zwar noch einen kleinen Umsatzanteil aus, wuchsen aber im ersten Quartal mit einem Plus von gut 63 Prozent in Lokalwährungen besonders stark. Zudem gelten sie als vergleichsweise margenstark.

Die Erwartungen der Analysten wurden damit beim Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten übertroffen. Im übrigen Geschäft hatten die Auguren allerdings mehr erwartet. So blieb der Gruppenumsatz leicht hinter dem AWP-Konsens (320,5 Mio. Fr.) zurück.

Ausblick bestätigt

Aufgrund des im ersten Quartal verringerten EBITDA-Verlusts sieht sich das Management "gut im Plan", den EBITDA-Break-even im Laufe des Jahres 2026 zu erreichen. Der Free Cashflow soll dann im kommenden Jahr 2027 positiv werden.

Für das laufende Jahr insgesamt stellt die Versandapotheke beim bereinigten EBITDA weiter ein Minus von 10 bis 25 Millionen Franken in Aussicht. Der Umsatz soll derweil im mittleren einstelligen bis tiefen zweistelligen Prozentbereich anwachsen.

Mittelfristig geht das Management beim Umsatz weiterhin von einer jährlichen Wachstumsrate von rund 15 Prozent aus. Zudem wird eine EBITDA-Marge von rund 8 Prozent angestrebt.

jl/cg

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