DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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16.04.2026 07:57:36
DocMorris-VR warnt Aktionäre vor CEPD-Anträgen
Steckborn (awp) - Der Verwaltungsrat von DocMorris wehrt sich gegen den Vorstoss des Grossaktionärs CEPD. Dieser fordert einen umfassenden Umbau des Gremiums und die Abwahl von VR-Präsident Walter Oberhänsli.
Der Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären in einer Mitteilung vom Donnerstag die "deutliche Ablehnung" der Anträge der CEPD, um damit den "Versuch einer kalten Übernahme durch die Hintertür durch den polnischen Investor Jacek Szwajcowski abzuwehren". Der Verwaltungsrat erneuere sich stetig, geordnet und kompetent, heisst es in der Einladung zur Generalversammlung. Dafür seien bereits Anfang März drei neue Verwaltungsratsmitglieder vorgeschlagen worden.
Aktionäre sollen ihr Stimmrecht nutzen, um ihre Investition zu schützen. Sollten die von Szwajcowski vorgeschlagenen drei eigenen VR-Mitglieder sowie der VR-Präsident gewählt werden, kontrolliere der Grossaktionär das Unternehmen "nach Belieben", wird in der Einladung gewarnt.
"Wer eine Kontrollübernahme will, muss dies mit einem öffentlichen Übernahmeangebot mit einer substanziellen Prämie zum Aktienkurs tun", heisst es weiter. Mit den eigenen Vorschlägen des Verwaltungsrats würde die Unabhängigkeit, die strategische Kontinuität und die nachhaltige Wertsteigerung von DocMorris gesichert.
dm/rw
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