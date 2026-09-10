DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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10.09.2026 11:14:00
DocMorris schliesst Privatplatzierung von langfristiger Wandelanleihe erfolgreich ab - Aktie tiefer
DocMorris hat die am Morgen angekündigte Privatplatzierung einer Wandelanleihe mit Fälligkeit 2031 erfolgreich abgeschlossen.
Die Zahl der zugrunde liegenden Aktien für die ausstehenden Wandelanleihen 2028 wurde von 7,6 Millionen auf 7,0 Millionen reduziert, wie das Unternehmen DocMorris in einem Communiqué vom Mittwoch schrieb.
Mit der Emission verlängert die Versandapotheke ihr Fälligkeitsprofil von 2028 auf 2031. Die Erlöse sollen für den Rückkauf der 2028-Anleihen und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.Im Schweizer Handel muss die DocMorris-Aktie zeitweise um 5,27 Prozent auf 10,14 Franken abgeben.
awp-robot/ls
Steckborn (awp)
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|DocMorris Buy
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|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
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