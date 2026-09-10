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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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Fälligkeitsprofil 10.09.2026 09:44:00

DocMorris schliesst Privatplatzierung von langfristiger Wandelanleihe erfolgreich ab - Aktie fester

DocMorris schliesst Privatplatzierung von langfristiger Wandelanleihe erfolgreich ab - Aktie fester

DocMorris hat die am Morgen angekündigte Privatplatzierung einer Wandelanleihe mit Fälligkeit 2031 erfolgreich abgeschlossen.

DocMorris
10.72 CHF -1.95%
Kaufen Verkaufen
Das Volumen der neuen Anleihen beträgt rund 100 Millionen Franken, mit einem Kupon von 1,5 Prozent pro Jahr. Die Wandelprämie liegt bei 32,5 Prozent über dem Referenzpreis.

Die Zahl der zugrunde liegenden Aktien für die ausstehenden Wandelanleihen 2028 wurde von 7,6 Millionen auf 7,0 Millionen reduziert, wie das Unternehmen DocMorris in einem Communiqué vom Mittwoch schrieb.

Mit der Emission verlängert die Versandapotheke ihr Fälligkeitsprofil von 2028 auf 2031. Die Erlöse sollen für den Rückkauf der 2028-Anleihen und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Im Schweizer Handel kann die DocMorris-Aktie zeitweise um 0,39 Prozent auf 10,74 Franken zulegen.

awp-robot/ls

Steckborn (awp)

Weitere Links:

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’633.08 15.28 S6CB3U
Short 14’713.78 13.99 SJUBNU
Short 15’279.34 8.93 SYBKYU
SMI-Kurs: 13’818.84 10.09.2026 09:34:12
Long 13’280.68 19.80 SOB7MU
Long 12’982.83 13.99 SDFBZU
Long 12’402.77 8.90 S0EBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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