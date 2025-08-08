Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’856 0.9%  SPI 16’571 1.0%  Dow 43’969 -0.5%  DAX 24’193 1.1%  Euro 0.9404 0.0%  EStoxx50 5’332 1.3%  Gold 3’391 -0.2%  Bitcoin 94’187 -0.5%  Dollar 0.8076 0.2%  Öl 66.3 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Galderma133539272Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
CureVac, BioNTech und Pfizer erzielen Einigung zur Beilegung ihres Patentstreits in den USA
Trump reklamiert Bitcoin-Rallye für sich - Experten bleiben skeptisch
Trump ebnet Weg für Bitcoin und Co. in US-Rentenplänen
SoundHound-Aktie legt zu: SoundHound erreicht neuen Umsatzrekord
Pinterest-Aktie knickt ein: Gewinn von Pinterest wächst nur minimal
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.08.2025 07:30:36

DocMorris könnte von E-Rezept-Ausfällen betroffen sein - Apotheker warnen

Redcare Pharmacy
95.65 CHF -0.51%
Kaufen Verkaufen

Berlin (awp international) - Die Online-Apotheke DocMorris könnte von wiederholten Ausfällen im deutschen E-Rezept-System betroffen sein. Laut Apothekerverbänden in Deutschland kommt es derzeit vermehrt zu Störungen und Instabilitäten in der digitalen Infrastruktur. Betroffen seien dabei jeweils Zehntausende Patientinnen und Patienten.

Das elektronische Rezept laufe der Deutschen Bahn in Sachen Unzuverlässigkeit den Rang ab, sagte der Chef der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Thomas Preis, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Ein ausgefallener Zug ist ärgerlich, aber ein nicht abrufbares E-Rezept kann erhebliche Konsequenzen für die Gesundheit von Menschen haben."

Allein in den vergangenen beiden Wochen sei es an fünf Tagen zu Komplettausfällen oder erheblichen Beeinträchtigungen im E-Rezept-System oder der dahinter liegenden Telematik-Infrastruktur gekommen, sagte er. "Jedes Mal sind Zehntausende Patienten betroffen."

Für DocMorris ist ein funktionierendes E-Rezept-System von zentraler Bedeutung. Seit Januar 2024 ist das elektronische Rezept in Deutschland verpflichtend für verschreibungspflichtige Medikamente. Es gilt als entscheidender Umsatztreiber für DocMorris und den Konkurrenten Redcare Pharacy, die den Versandapotheken-Markt in Deutschland weitgehend unter sich aufteilen.

ABDA-Chef Preis betonte, es gebe keine Alternative zur Digitalisierung des Gesundheitswesens. Die derzeitige Unzuverlässigkeit sei jedoch "nicht hinnehmbar". Die zuständige Betreibergesellschaft Gematik müsse für stabile Abläufe sorgen. Zudem forderte der Verbandschef mehr Handlungsspielräume für Apotheken bei Ausfällen, um Patienten dennoch versorgen zu können.

jl/cg

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?