SMI 13'409 1.7%  SPI 18'484 1.5%  Dow 49'370 1.0%  DAX 24'798 1.1%  Euro 0.9205 0.5%  EStoxx50 6'008 1.0%  Gold 4'669 -4.0%  Bitcoin 61'728 3.7%  Dollar 0.7803 0.9%  Öl 66.0 -6.7% 
DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

02.02.2026 18:27:36

DocMorris kauft Restbetrag einer Wandelanleihe vorzeitig zurück

DocMorris
5.70 CHF 1.82%
Steckborn (awp) - DocMorris kündigt die vorzeitige Rückzahlung einer im September 2026 fälligen Wandelanleihe an. Man habe eine entsprechende Option ausgeübt, teilte die Onlineapotheke am Montag nach Börsenschluss mit.

Bei dem mit 6,875 Prozent verzinsten Papier seien noch Anleihen im Gesamtnominalwert von rund 8 Millionen Franken ausstehend, hiess es weiter. Das sei deutlich weniger als 15 Prozent des ursprünglich ausgegebenen Gesamtwertes von knapp 95 Millionen, womit die Bedingung zur Ausübung der Rückkaufoption erfüllt sei.

Der letzte Handelstag der Anleihensobligationen an der SIX Swiss Exchange ist der 3. März 2026. Die Papiere können noch bis zum 19. Februar 2026 in DocMorris-Aktien umwandelt werden.

ra/rw

