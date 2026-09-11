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DocMorris gibt den finalen Wandlungspreis und das Emissionsvolumen der Neuen Wandelanleihe mit Fälligkeit 2031 bekannt



11.09.2026 / 19:44 CET/CEST





Frauenfeld, 11. September 2026

Medienmitteilung



DocMorris gibt den finalen Wandlungspreis und das Emissionsvolumen der Neuen Wandelanleihe mit Fälligkeit 2031 bekannt

Die Neuen Anleihen haben ein Emissionsvolumen von CHF 96.8 Millionen

Die Neuen Anleihen haben einen Wandlungspreis von CHF 13.83, basierend auf einem Aufschlag von 32.5% gegenüber CHF 10.4374, was dem Durchschnitt des VWAP der DocMorris-Aktien während eines Referenzzeitraums im Anschluss an die Platzierung entspricht

Vollständiger Rückkauf der Wandelanleihe 2028

Proaktive Reduktion der Anzahl der der Wandelanleihe 2028 zugrundeliegenden Aktien – und damit der potenziellen Verwässerung – von 7.6 Millionen auf 7.0 Millionen

Erhöhung des Wandlungspreises von CHF 6.54 auf CHF 13.83

Verlängerung der Fälligkeit von 2028 auf 2031

Senkung des Kupons von 3.0% auf 1.5%

Im Anschluss an die zwei am 9. September 2026 publizierten Medienmitteilungen gibt DocMorris Finance B.V. (die "Emittentin"), eine direkte hundertprozentige Tochtergesellschaft von DocMorris AG (die "Gesellschaft" oder "DocMorris") bekannt, dass der Referenzkurs im Zusammenhang mit der Privatplatzierung (die "Privatplatzierung" oder das "Angebot") der CHF 96.8 Millionen vorrangigen unbesicherten Anleihen mit Fälligkeit 2031, die von der Gesellschaft garantiert und in bestehende und/oder neu auszugebende Namenaktien der Gesellschaft gewandelt werden können (die "Neuen Anleihen", und die entsprechenden Aktien, die "Aktien"), auf CHF 10.4374 festgelegt wurde. Dieser entspricht dem Durchschnitt der volumengewichteten Durchschnittskurse (“VWAP”) der Aktien an jedem der drei Handelstage zwischen dem 9. September 2026 und dem 11. September 2026.

Das Angebot der Neuen Anleihen stiess bei institutionellen Investoren auf grosse Nachfrage und war deutlich überzeichnet, wodurch die Gesellschaft vorteilhafte Konditionen erzielen konnte.

Wie am 9. September 2026 bekannt gegeben, wurde die Wandlungsprämie auf 32.5% festgelegt, woraus sich ein anfänglicher Wandlungspreis der Anleihen von CHF 13.83 je Aktie ergibt. Dieser Wandlungspreis unterliegt den üblichen Anpassungen gemäss den Anleihebedingungen.

Die vollständig zurückgekaufte Wandelanleihe 2028 wird vernichtet.



Indikativer Zeitplan für die Transaktion

9. September 2026 (T+0) Lancierung der Neuen Anleihe, Pricing und Allokation

Beginn des gleichzeitigen Rückkaufs

Beginn der Referenzpreisperiode 11. September 2026 (T+2) Ende der Referenzpreisperiode 16. September 2026 (T+5) Abwicklung der Neuen Anleihen

Abwicklung des gleichzeitigen Rückkaufs

Kontakt für Analysten und Investoren

Kelvin Joern, Head of Investor Relations

E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: +41 52 560 58 10

Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communications

E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1

Agenda

15. Oktober 2026 Q3/2026 Trading Update 12. November 2026 Capital Markets Day 2026 19. Januar 2027 FY 2026 Sales Trading Update 18. März 2027 Jahresergebnis 2026 und Ausblick 2027 (Conference Call/Webcast) 15. April 2027 Q1/2027 Trading update 12. Mai 2027 Ordentliche Generalversammlung, Zürich

DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 6,500 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2025 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 12 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1,186 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

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