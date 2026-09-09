DocMorris begibt neue Wandelanleihe - Aktie springt an

Mit dem Erlös soll vor allem die bestehende Wandelanleihe mit Fälligkeit 2028 vorzeitig zurückgekauft werden. Zugleich soll die mögliche Verwässerung für die Aktionäre reduziert werden.

Die neue Wandelanleihe soll 2031 fällig werden, wie die Online-Apotheke am Mittwoch mitteilte. Der Coupon soll zwischen 1,5 und 2,0 Prozent liegen, nach 3,0 Prozent bei der bestehenden Anleihe.

Der anfängliche Wandlungspreis soll 27,5 bis 32,5 Prozent über dem Referenzpreis der DocMorris-Aktie liegen. Dieser errechnet sich aus dem durchschnittlichen volumengewichteten Aktienkurs vom 9. bis 11. September.

Potenzielle Verwässerung sinkt

Zugleich soll damit die mögliche Verwässerung reduziert werden. Der bestehenden Wandelanleihe 2028 mit einem Nominalwert von 49,6 Millionen Franken liegen 7,6 Millionen Aktien zugrunde. Bei der neuen Anleihe mit einem rund doppelt so hohen Volumen sollen es noch 7,0 Millionen sein.

DocMorris will dazu einen Teil der bestehenden Wandelanleihe über bilateral ausgehandelte Rückkäufe erwerben. Rund 10 Millionen Franken des zusätzlichen Emissionserlöses sind für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.

Preisfestsetzung und Zuteilung der neuen Wandelanleihe sind für Mittwoch vorgesehen, die Abwicklung für den 16. September.

Die DocMorris-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 7,77 Prozent auf 10,82 Franken.

jl/rw

Frauenfeld (awp)