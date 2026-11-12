DocMorris-Aktien nach erneuter Prognoseanhebung gefragt

Zürich (awp) - Die Aktien von DocMorris legen am Donnerstag weiter zu. Insbesondere das anhaltend hohe Wachstum im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) kommen bei den Analysten gut an.

Die Aktie gewinnt gegen 9.40 Uhr 2,0 Prozent auf 19,12 Franken in einem leicht positiven Gesamtmarkt. Damit setzt sich der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fort. Bereits nach den Quartalszahlen Mitte Oktober hatten die Titel deutlich zugelegt. Am Dienstag sorgte zudem eine Hochstufung durch die ZKB für einen Kurssprung von 6,5 Prozent. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs mehr als verdreifacht.

Vor allem die Dynamik im Rezeptgeschäft überzeugt die Analysten: Das Umsatzwachstum von über 90 Prozent im Oktober übertreffe die bisherigen Erwartungen und unterstreiche das Potenzial des Geschäfts mit elektronischen Rezepten in Deutschland. Die auf rund 15 Prozent angehobene Prognose für das Umsatzwachstum 2026 liege indes weitgehend im Rahmen ihrer Schätzungen (bisher 12,5 bis 15 Prozent).

Positiv beurteilen die Experten zudem die Fortschritte bei der Profitabilität und die Aussichten im Telemedizin-Geschäft. Die ZKB sieht durch die operative Entwicklung und die eingeleiteten Effizienzmassnahmen die Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken für 2028 und 2029 deutlich reduziert. Damit habe sich auch das Chancen-Risiko-Profil der Aktie verbessert.

Für 2027 rechnet die ZKB damit, dass DocMorris nach mehreren Verlustjahren einen positiven bereinigten EBITDA von 32 Millionen Franken erzielen wird. Der zuständige Analyst rechnet entsprechend mit anhaltendem Rückenwind für die Aktie und sieht den fairen Wert bei 23 Franken. Allerdings eigne sich das Papier weiterhin vor allem für risikofreudige Anleger.

Auch Octavian sieht im Rezeptgeschäft Aufwärtspotenzial für die eigenen Schätzungen. Bei den mittelfristigen Zielen bestehe ebenfalls Spielraum: Die von DocMorris mittelfristig angestrebte bereinigte EBITDA-Marge von rund 8 Prozent liege deutlich über der eigenen Prognose von 5,7 Prozent für 2030.

Am heutigen Kapitalmarkttag erhoffen sich die Analysten weitere Einzelheiten zur dauerhaften Rentabilität des Rezeptgeschäfts und zum Erreichen der Gewinnzone.

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