DocMorris-Aktie wird abgestraft: DocMorris holt sich Finanzchef von Arbonia

Er kommt von Arbonia, wo er das Amt des CFO die letzten fünf Jahr innehatte. Der Bauzulieferer will sich neu aufstellen.

Wüest wird damit Nachfolger von DocMorris-Urgestein Marcel Ziwica, der sich nach 23 Jahren im Unternehmen beruflich neu orientieren will, wie DocMorris am Dienstag mitteilte. Die Stabsübergabe erfolgt per 1. Oktober 2023.

"Ausgewiesener Finanz-Fachmann"

DocMorris bedankt sich bei Ziwica. "Mit ihm verlässt uns ein Mann der ersten Stunde, der an allen wesentlichen Projekten der letzten beiden Jahrzehnte massgeblich mitgewirkt und die Entwicklung von DocMorris stark mitgeprägt hat", wird Verwaltungsratspräsident Walter Oberhänsli in der Mitteilung zitiert.

In Daniel Wüest habe das Unternehmen einen "kompetenten Nachfolger und ausgewiesenen Finanz-Fachmann" gewonnen. Vor seiner Zeit bei Arbonia arbeitete er den Angaben zufolge mehr als zwanzig Jahre im Investment Banking der UBS. Dort habe er zahlreiche Fusionen, Übernahmen, Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen sowie Börsengänge begleitetet.

Neuorientierung bei Aronia

Der Bauzulieferer Arbonia plant derweil die Neuaufstellung der Konzernleitung, die nach der Veräusserung des Division Climate mit dem Fokus auf das Türengeschäft erfolgen soll. Daniel Wüest habe sich in diese Zusammenhang entschieden, eine neue berufliche Herausforderung zu suchen, heisst es in einer separaten Mitteilung von Arbonia.

Weitere Details zur Organisation und zur Führung der auf das Türengeschäft fokussierten Arbonia sollen spätestens zum Kapitalmarkttag im Herbst 2024 bekanntgegeben werden. Wüest werde noch bis Ende September den Abschluss des Verkaufs der Division Climate und die damit zusammenhängenden Kapitalrückführungsmassnahmen eng begleiten, teilte Arbonia weiter mit.

Die Aktie von DocMorris verliert im Schweizer Handel zeitweise 1,94 Prozent auf 81,00 CHF.

>Steckborn/Arbon (awp)