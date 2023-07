DocMorris-Aktie weiter im Aufwind: DocMorris sieht sich in Deutschland bei E-Rezept-Zugang benachteiligt - EU-Beschwerde eingereicht

Sie fordert einen "diskriminierungsfreien, volldigitalen" Zugang zum elektronischen Arztrezept und reicht eine entsprechende Beschwerde bei der EU ein, wie DocMorris am Donnerstagabend bekannt gegeben hatte.

Hintergrund der Beschwerde ist eine seit dem 1. Juli geltende Neuerung im nördlichen Nachbarland. Seit Beginn des Monats können Patienten in Deutschland nämlich ihr E-Rezept deutlich vereinfacht einlösen. Aber eben nur in stationären Apotheken, wie DocMorris moniert. Sie brauchen dazu einfach nach dem Arztbesuch in der stationären Apotheke ihrer Wahl ihre digitale Versichertenkarte (eGK) in ein Gerät stecken und schon erhalten sie ihr Medikament. Eine PIN wird zur Identifizierung nicht benötigt.

Komplizierter ist es, wenn sie das Medikament über ein E-Rezept direkt von ihrem Arzt via App über eine Versandapotheke nach Hause geliefert bekommen wollen. Um ein E-Rezept bei einer Online-Apotheke vollständig digital einzulösen, braucht es nämlich die App von der für die Einführung des E-Rezepts zuständigen Gesellschaft Gematik. Zudem benötigt der Versicherte eine PIN zur eGK und die Funktion des kontaktlosen Datenaustausches über die Nahfunktechnik NFC.

Vielen Versicherten ist dies offenbar zu kompliziert und DocMorris sieht sich benachteiligt. Ein Sprecher der Thurgauer Gruppe verwies im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP auf die "verschwindend kleine" Zahl der App-Nutzer gemessen an allen Versicherten in Deutschland. Die Downloadzahlen der Gematik-App würden dies klar belegen.

Beschwerde eingereicht

Das Ostschweizer Unternehmen sieht sich in Deutschland also strukturell klar benachteiligt. Dazu kommt, dass beim nördlichen Nachbar ein Verbot für Preisnachlässe bei verschreibungspflichtigen Medikamenten herrscht.

Versandapotheken sei es also nicht möglich, die durch den Versand entstehenden Mehrkosten durch Preisnachlässe auf rezeptpflichtigen Medikamente zu kompensieren, so der DocMorris-Sprecher. Dabei sei ein solches Verbot (Bonusverbot) in der EU gar nicht zulässig. Man habe dieses in Deutschland einfach in einen Gesetzesbereich verortet, wo die EU keinen Zugang habe.

In einem entsprechenden Verfahren erkannte EU-Kommission denn auch an, dass das Bonusverbot gegen EU-Recht verstösst. Dennoch wurde ein entsprechendes Verfahren eingestellt. Die EU forderte dafür bei der Einführung des E-Rezepts einen diskriminierungsfreien Zugang zur entsprechenden Infrastruktur für Online-Apotheken. Es sei also ein Deal gemacht worden, der den Nachteil von Versandapotheken durch das Bonusverbot hätte wettmachen sollen, sagte der Sprecher weiter.

Mit der gesetzlichen Anpassung vom 1. Juli sieht DocMorris nun aber diesen Deal gebrochen und hat daher mit dem grössten Konkurrenten Redcare Pharmacy (ehemals Shop Apotheke) eine Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht. Entweder müsse das Bonusverbot fallen oder der Zugang zum volldigitalen Arztrezept erleichtert werden, sagte der DocMorris-Sprecher. Auch beim deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach sei eine entsprechende Beschwerde deponiert worden.

Offene Fragen

Spätestens zum 1. Januar 2024 erhofft sich DocMorris damit ein vereinfachtes Einlöseverfahren des E-Rezepts auch für Online-Apotheken. Ab dann soll in ganz Deutschland das E-Rezepts verpflichtend kommen. Zwar gibt es ein entsprechendes Gesetz bereits seit 2022. Die Ärzte in Deutschland können sich aber noch darauf berufen, dass ihnen für das E-Rezept die technische Ausrüstung fehlt. Ab 2024 sind sie dann aber verpflichtet, eine solche zu haben.

Aber auch das biete noch keine Garantie. Denn die Ärzte könnten sich auch dann noch auf technische Probleme berufen, die eine Verschreibung des E-Rezepts gerade verunmöglichten, erklärte der DocMorris-Sprecher. Noch gibt es also viele offene Fragen um das E-Rezept. Die ZKB spricht im Hinblick auf den 1. Januar 2024 gar von "unkontrollierbaren Risiken".

Die aktuell noch herrschende Benachteiligung der Online-Apotheken werde mit der Beschwerde verdeutlicht, so der zuständige ZKB-Analyst. In einem Basis-Szenario geht er davon aus, dass das Papierrezept erst 2025 vollständige durch das E-Rezept abgelöst werde. Dann rechnet er allerdings für DocMorris mit einem Umsatzanstieg von 50 Prozent gegenüber 2023. Den Aktienkurs sieht er für die kommenden Monate weiterhin volatil.

So reagiert die Aktie - Analysten zuversichtlich

Die Aktien der Versandapotheke DocMorris legen am Freitag weiter zu. Sie profitieren wohl weiterhin von den starken Zahlen des Konkurrenten Redcare Pharmacy (ehemals Shop Apotheke). Die eingereichte Beschwerde von DocMorris wegen mangelnder Chancengleichheit für Online-Apotheken in Deutschland darf derweil ambivalent gesehen werden.

Zeitweise gewinnen DocMorris-Aktien 8,3 Prozent auf 46,00 Franken, während der Gesamtmarkt (SPI) 0,1 Prozent im Minus steht. Damit knüpfen sie an den Gewinn von 5,8 Prozent am Vortag an. Insgesamt steht aktuell für das laufende Jahr ein Plus von 66 Prozent zu Buche. Im Vorjahr hatten die Titel allerdings auch 90 Prozent verloren.

Redcare Pharmacy hat im zweiten Quartal klar das Umsatzwachstum beschleunigt und die Überwartungen übertroffen, wie die am gestrigen Donnerstag präsentierten Zahlen zeigten. Die Bank Berenberg hat nun das Kursziel für den grössten DocMorris-Konkurrenten auf 115 von 80 Euro erhöht. Am Markt werden die guten Ergebnisse von Redcare Pharmacy offenbar auch als gutes Omen für DocMorris gedeutet. Mehr Klarheit werden diesbezüglich allerdings erst die Zahlen zum ersten Halbjahr vom 17. August bringen.

Entscheidend abhängig sind DocMorris und Redcare Pharmacy zudem vor allem von den kommenden Entwicklungen um das E-Rezept in Deutschland. Gerade hier sehen sich die beiden Konkurrenten derzeit aber benachteiligt. Ein Änderung vom 1. Juli vereinfacht nämlich Versicherten das Einlösen von E-Rezept in stationären Apotheken via digitaler Versicherungskarte. Der volldigitale Weg vom Arzt direkt über eine Versandapotheke ist dagegen weiterhin wesentlich komplizierter, wie DocMorris monierte.

Die beiden Online-Apotheken reichten eine entsprechende Beschwerde bei der EU ein. Sie fühlen sich besonders benachteiligt, weil in Deutschland Preisvergünstigungen für rezeptpflichtige Medikamente entgegen den eigentlich geltenden EU-Gesetzen verboten sind, was ebenfalls als Vorteil für stationäre Apotheken gewertet wird. Besonders pikant: Gerade unter dem Verweis auf strukturelle Chancengleichheit in Bezug auf das E-Rezept hatte die EU das Verbot nicht gekippt.

Nun wird bis Anfang kommendes Jahr ein vereinfachter Weg beim Einlösen von E-Rezepten auch für Online-Apotheken gefordert. Ab dann soll nämlich die Umsetzung des E-Rezepts in ganz Deutschland definitiv verpflichtend werden. Die Beschwerde kann insofern positiv gewertet werden, dass die Gesetzgeber nun unter Druck stehen, Änderungen im Sinne der Versandapotheken herbeizuführen.

Sie verdeutlicht aber auch die herrschenden Probleme der Versandapotheken in Deutschland. So argumentiert denn auch die ZKB. Der zuständige Analyst rechnet für die kommenden Monate mit einem weiterhin volatilen Kursverlaufe der DocMorris-Aktien. In einem Basis-Szenario geht er nämlich davon aus, dass das Papierrezept erst 2025 vollständige durch das E-Rezept abgelöst wird. Dann rechnet er allerdings für DocMorris mit einem Umsatzanstieg von 50 Prozent gegenüber 2023.

Frauenfeld (awp)