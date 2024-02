DocMorris-Aktie verliert: DocMorris-Tochter TeleClinic bekommt Führungsduo

Der bisherige CEO Max Müller verlässt das Unternehmen Ende März. Darum wird es laut einer Mitteilung vom Mittwoch nun seit Anfang Jahr von einem neuen Führungsduo geleitet.

Der Chief Operating Officer (COO) Julian Dittel und der Chief Marketing Officer (CMO) Benedikt Luber hätten seine Aufgaben übernommen und leiteten das Unternehmen nun als Co-Managing-Directors, heisst es. Beide seien mit dem operativen Geschäft und den strategischen Zielen der Firma bestens vertraut.

Müller war vor seiner Ernennung zum CEO im März 2022 selbst Co-Managing-Director gewesen. Während seiner fast zweijährigen Amtszeit als CEO habe er TeleClinic "gegen den allgemeinen Markttrend zu einem stark wachsenden Telemedizin-Anbieter ausgebaut und erfolgreich in die Gewinnzone geführt", wird DocMorris-CEO Walter Hess in der Mitteilung zitiert.

DocMorris-Papiere stehen am Donnerstag an der SIX zeitweise 1,05 Prozent tiefer bei 80,35 Schweizer Franken.

