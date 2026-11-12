DocMorris-Aktie verbucht Gewinne: Umsatzprognose dank beschleunigtem Rezeptgeschäft erhöht

Die Versandapotheke hat deshalb ihre Umsatzprognose für 2026 angehoben. Die übrigen Jahres- und Mittelfristziele bleiben unverändert.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet DocMorris neu ein Aussenumsatzwachstum von rund 15 Prozent, wie die Thurgauer Gruppe am Donnerstag anlässlich ihres Kapitalmarkttags mitteilte. Bisher hatte sie ein Plus von 12,5 bis 15,0 Prozent in Aussicht gestellt.

Im Oktober legte der Umsatz mit rezeptpflichtigen Medikamenten um über 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Für das Gesamtjahr rechnet DocMorris nun mit einem Wachstum in diesem Segment von rund 60 Prozent, nachdem die Prognose bei der Vorlage der Halbjahreszahlen im August bereits auf 40 von 20 Prozent angehoben worden war. Im dritten Quartal hatte der Rx-Umsatz in Lokalwährungen um 78 Prozent zugenommen.

An den übrigen Jahres- und Mittelfristzielen hält DocMorris fest. Für 2026 erwartet das Unternehmen damit weiterhin einen bereinigten EBITDA-Verlust von weniger als 10 Millionen Franken. Die Investitionen sollen unter 30 Millionen Franken bleiben. Der Break-even beim freien Cashflow soll weiterhin im Verlauf des Jahres 2027 erreicht werden.

Telemedizin-Geschäft wird ausgebaut

Neben dem Rezeptgeschäft setzt DocMorris auch auf den Ausbau der Telemedizin. Mit der bereits Anfang November angekündigten Übernahme des Schweizer Anbieters Medi24 will die Gruppe ihre Telemedizin-Tochter TeleClinic über den deutschen Markt hinaus stärken.

Dank der Technologieintegration und operativer Synergien soll Medi24 bereits im Geschäftsjahr 2027 einen substanziellen Beitrag zum EBITDA von TeleClinic leisten. Das Telemedizin-Geschäft erwirtschaftet bereits einen positiven EBITDA, während DocMorris auf Konzernebene noch Verluste schreibt. Zum Gesamtumsatz trägt die Sparte bislang allerdings nur wenig bei.

Mit dem Zukauf kehrt DocMorris zugleich in den Schweizer Gesundheitsmarkt zurück, allerdings mit einem anderen Schwerpunkt. Die damals noch unter dem Namen Zur Rose firmierende Thurgauer Gruppe hatte 2023 ihr Schweizer Geschäft mit dem Medikamentenversand und der Belieferung von Arztpraxen an die Migros-Tochter Medbase verkauft, um sich auf den deutschen Markt zu konzentrieren.

DocMorris hält am Donnerstag ihren Kapitalmarkttag am Standort Heerlen/Aachen ab. Dabei will das Management Einblicke in die strategische Weiterentwicklung, operative Fortschritte und zentrale Wachstumstreiber geben.

DocMorris-Aktien nach erneuter Prognoseanhebung gefragt

Die Aktien von DocMorris legen am Donnerstag weiter zu. Insbesondere das anhaltend hohe Wachstum im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) kommen bei den Analysten gut an.

Die Aktie gewann letztlich 1,39 Prozent auf 19 Franken in einem positiven Gesamtmarkt. Damit setzt sich der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fort. Bereits nach den Quartalszahlen Mitte Oktober hatten die Titel deutlich zugelegt. Am Dienstag sorgte zudem eine Hochstufung durch die ZKB für einen Kurssprung von 6,5 Prozent. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs mehr als verdreifacht.

Vor allem die Dynamik im Rezeptgeschäft überzeugt die Analysten: Das Umsatzwachstum von über 90 Prozent im Oktober übertreffe die bisherigen Erwartungen und unterstreiche das Potenzial des Geschäfts mit elektronischen Rezepten in Deutschland. Die auf rund 15 Prozent angehobene Prognose für das Umsatzwachstum 2026 liege indes weitgehend im Rahmen ihrer Schätzungen (bisher 12,5 bis 15 Prozent).

Positiv beurteilen die Experten zudem die Fortschritte bei der Profitabilität und die Aussichten im Telemedizin-Geschäft. Die ZKB sieht durch die operative Entwicklung und die eingeleiteten Effizienzmassnahmen die Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken für 2028 und 2029 deutlich reduziert. Damit habe sich auch das Chancen-Risiko-Profil der Aktie verbessert.

Für 2027 rechnet die ZKB damit, dass DocMorris nach mehreren Verlustjahren einen positiven bereinigten EBITDA von 32 Millionen Franken erzielen wird. Der zuständige Analyst rechnet entsprechend mit anhaltendem Rückenwind für die Aktie und sieht den fairen Wert bei 23 Franken. Allerdings eigne sich das Papier weiterhin vor allem für risikofreudige Anleger.

Auch Octavian sieht im Rezeptgeschäft Aufwärtspotenzial für die eigenen Schätzungen. Bei den mittelfristigen Zielen bestehe ebenfalls Spielraum: Die von DocMorris mittelfristig angestrebte bereinigte EBITDA-Marge von rund 8 Prozent liege deutlich über der eigenen Prognose von 5,7 Prozent für 2030.

Am heutigen Kapitalmarkttag erhoffen sich die Analysten weitere Einzelheiten zur dauerhaften Rentabilität des Rezeptgeschäfts und zum Erreichen der Gewinnzone.

Steckborn / Zürich (awp)