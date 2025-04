DocMorris-Aktie: Mehr Umsatz zum Jahresauftakt

Für den weiteren Geschäftsverlauf stellt das Thurgauer Unternehmen ein anhaltendes Wachstum in Aussicht.

Auf Gruppenebene weist das Unternehmen einen Umsatz für die ersten drei Monate in Höhe von 296,5 Millionen Franken aus, ein Plus von 13,0 Prozent, wie aus einem Communiqué vom Donnerstag hervorgeht. In Lokalwährungen fiel der Anstieg mit 13,5 Prozent ähnlich hoch aus.

Auf dem Hauptmarkt Deutschland setzte das Unternehmen mit gut 280 Millionen Franken 13,4 Prozent mehr um. Das wichtige Geschäft mit den rezeptpflichtigen Medikamenten stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 52 Prozent auf annähernd 54 Millionen und das OTC-Geschäft um 7 Prozent auf 226 Millionen. Hier habe DocMorris von einer loyalen Kundenbasis mit hoher Wiederbestellrate und einer kontinuierlich steigenden Anzahl an Neukunden profitiert, wie es heisst.

Das Erträge aus dem Europa-Geschäft lagen mit 16,4 Millionen um 7,3 Prozent über dem Vorjahr.

Damit hat DocMorris beim Umsatz im Rahmen der Analysten-Erwartungen abgeschnitten.

EBITDA-Breakeven 2026

Wichtiger noch als der Blick zurück dürfte aber der Ausblick sein. Hier stellt das Unternehmen weiteres Umsatzwachstum in Aussicht. Konkret soll der Umsatz um mehr als 10 Prozent im laufenden Jahr wachsen. Beim bereinigten EBITDA dürfte zum Jahresende ein Minus zwischen 35 Millionen und 55 Millionen zu Buche stehen. Darin enthalten wären auch rund 15 Millionen Franken an zusätzlichen Marketingausgaben, um das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten weiter voranzutreiben.

Auch über 2025 hinaus hat das Unternehmen sich Ziele gesetzt. Im kommenden Jahr soll auf Stufe EBITDA die schwarze Null, erreicht werden. Und für 2027 strebt DocMorris im Jahresverlauf einen positiven freien Cashflow an.

Mittelfristig wiederum setzt sich die Versandapotheke eine jährliche Umsatzwachstumsrate von rund 20 Prozent zum Ziel. Gleichzeitig soll die EBITDA-Marge bei rund 8 Prozent liegen. Auf Kostenseite rechnet das Unternehmen mit jährlichen Investitionsausgaben von rund 35 Millionen.

Für die bereits im März angekündigte Kapitalerhöhung wiederum hat DocMorris ein Bankenkonsortium gefunden. Insgesamt 200 Millionen Franken will sich das Unternehmen beschaffen. Weitere Einzelheiten werden voraussichtlich am Morgen der Generalversammlung am 8. Mai 2025 bekanntgegeben.

