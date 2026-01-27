DocMorris-Aktie leichter: Wandelanleihen im Millionen-Nennwert zurückgekauft

Nach Abschluss der Transaktion reduziert sich der noch ausstehende nominale Gesamtbetrag der ursprünglich 95 Millionen Franken umfassenden Wandelanleihe auf weniger als 8 Millionen Franken, wie das Unternehmen DocMorris am Montagabend mitteilte.

Der Kauf soll in den kommenden Tagen abgewickelt werden.

Zeitweise fällt die DocMorris-Aktie im Schweizer Handel um 1,95 Prozent auf 5,32 Franken.

awp-robot/cg/

Steckborn (awp)