Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’199 0.4%  SPI 18’273 0.5%  Dow 49’412 0.6%  DAX 24’956 0.1%  Euro 0.9225 -0.1%  EStoxx50 5’970 0.2%  Gold 5’079 1.4%  Bitcoin 68’594 -0.1%  Dollar 0.7782 0.1%  Öl 65.0 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
DocMorris-Aktie leichter: Wandelanleihen im Millionen-Nennwert zurückgekauft
Roche-Aktie gesucht: Forschungserfolg mit neuartigem Fettsenker
Landis+Gyr-Aktie schwächer: Kooperation mit Mitsubishi Electric für Stromnetz-Apps
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Equal Weight
Buy-Note für Richemont-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
Suche...
eToro entdecken

DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Transaktion 27.01.2026 09:41:00

DocMorris-Aktie leichter: Wandelanleihen im Millionen-Nennwert zurückgekauft

DocMorris-Aktie leichter: Wandelanleihen im Millionen-Nennwert zurückgekauft

DocMorris kauft Wandelanleihen mit einer nominalen Gesamthöhe von rund 14,4 Millionen Franken zurück.

DocMorris
5.34 CHF -1.29%
Kaufen Verkaufen
Nach Abschluss der Transaktion reduziert sich der noch ausstehende nominale Gesamtbetrag der ursprünglich 95 Millionen Franken umfassenden Wandelanleihe auf weniger als 8 Millionen Franken, wie das Unternehmen DocMorris am Montagabend mitteilte.

Der Kauf soll in den kommenden Tagen abgewickelt werden.

Zeitweise fällt die DocMorris-Aktie im Schweizer Handel um 1,95 Prozent auf 5,32 Franken.

awp-robot/cg/

Steckborn (awp)

Weitere Links:

So schätzen die Analysten die DocMorris-Aktie im Oktober 2025 ein

Bildquelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?