DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Transaktion
|
27.01.2026 09:41:00
DocMorris-Aktie leichter: Wandelanleihen im Millionen-Nennwert zurückgekauft
DocMorris kauft Wandelanleihen mit einer nominalen Gesamthöhe von rund 14,4 Millionen Franken zurück.
DocMorris am Montagabend mitteilte.
Der Kauf soll in den kommenden Tagen abgewickelt werden.Zeitweise fällt die DocMorris-Aktie im Schweizer Handel um 1,95 Prozent auf 5,32 Franken.
awp-robot/cg/
Steckborn (awp)
Weitere Links:
Bildquelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
26.01.26
|DocMorris repurchases convertible bonds maturing in 2026 with a nominal value of around CHF 14.4 million (EQS Group)
|
26.01.26
|DocMorris kauft Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 im Nennwert von rund CHF 14.4 Mio. zurück (EQS Group)
|
26.01.26
|Börse Zürich in Rot: SPI verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
26.01.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag im Sinkflug (finanzen.ch)
|
26.01.26