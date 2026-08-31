DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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31.08.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag mit Abschlägen
Die Aktie von DocMorris gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 10,82 CHF.
Um 09:28 Uhr rutschte die DocMorris-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 10,82 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'264 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der DocMorris-Aktie ging bis auf 10,79 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 10,95 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 12'440 DocMorris-Aktien umgesetzt.
Bei 11,25 CHF erreichte der Titel am 15.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DocMorris-Aktie somit 3,82 Prozent niedriger. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,92 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 175,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass DocMorris-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete DocMorris 0,000 CHF aus. DocMorris liess sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. DocMorris vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Experten gehen davon aus, dass DocMorris im Jahr 2026 -1,690 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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