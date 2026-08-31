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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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31.08.2026 16:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag mit angezogener Handbremse

DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von DocMorris zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die DocMorris-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 10,99 CHF.

DocMorris
10.95 CHF 0.16%
Kaufen Verkaufen

Die DocMorris-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 10,99 CHF an der Tafel. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'124 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die DocMorris-Aktie bei 11,01 CHF. Die Abwärtsbewegung der DocMorris-Aktie ging bis auf 10,71 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,95 CHF. Der Tagesumsatz der DocMorris-Aktie belief sich zuletzt auf 122'215 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,25 CHF erreichte der Titel am 15.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DocMorris-Aktie somit 2,31 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,92 CHF. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 180,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten DocMorris-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DocMorris am 19.08.2025 vor. DocMorris vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 260.83 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 260.83 Mio. CHF.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DocMorris einen Verlust von -1,690 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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