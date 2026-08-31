DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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31.08.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Montagmittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DocMorris. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 10,86 CHF.
Der DocMorris-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 10,86 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'185 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die DocMorris-Aktie bis auf 10,71 CHF. Bei 10,95 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 68'686 DocMorris-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,25 CHF. Dieser Kurs wurde am 15.07.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DocMorris-Aktie somit 3,47 Prozent niedriger. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,92 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die DocMorris-Aktie mit einem Verlust von 63,89 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten DocMorris-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DocMorris am 19.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DocMorris ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 260.83 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden waren.
2026 dürfte DocMorris einen Verlust von -1,690 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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