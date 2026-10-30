DocMorris Aktie News: DocMorris fällt am Vormittag

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 15,93 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'834 Punkten steht. In der Spitze büsste die DocMorris-Aktie bis auf 15,72 CHF ein. Bei 16,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der DocMorris-Aktie belief sich zuletzt auf 6'520 Aktien.

Bei 16,58 CHF erreichte der Titel am 19.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der DocMorris-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,92 CHF am 24.03.2026. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 306,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. DocMorris liess sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DocMorris -1,06 CHF je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

2026 dürfte DocMorris einen Verlust von -1,648 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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